"В нашей области пять приморских муниципалитетов имеют пляжную зону на Балтийском море. За последние несколько лет все они активно занимались развитием своих официальных пляжей, в частности, увеличивая их протяженность. На начало этого года их общая длина составляла 5 тыс. 665 метров. К этому летнему сезону, несмотря на коронавирус, она должна увеличиться на 20%", — сказал Ермак.

По его словам, работа по увеличению протяженности пляжей идет в каждом из приморских городов по особым условиям. К примеру, в Светлогорске и Пионерске она зависит реализации проектов строительства порта и берегозащитных сооружений. Зеленоградск, Янтарный и Балтийск развивают сразу по несколько пляжных зон.

"Большое внимание уделяется и тому, чтобы пляжи были комфортными и полностью соответствовали существующему ГОСТу. Во всех городах эти зоны оснащаются пляжной мебелью и средствами защиты от солнца, биотуалетами, спасательными средствами, создаются площадки для отдыха маломобильных граждан. Так, в Зеленоградске приобретен дрон, который будет задействован при спасении людей и может поднимать груз из воды до 130 кг. В Янтарном на пляже впервые установлен детский надувной аквапарк", — добавил министр.

Как сообщалось, по мнению властей Калининградской области, туристический поток в регион по итогам 2020 года сократится практически в два раза и составит примерно 900 тыс. человек. При этом в 2019 году в регион приехало 1 млн 740 тыс. туристов.