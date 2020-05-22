Ранее сообщалось, что на первом этапе восстановления внутреннего туризма 1 июня в Сочи смогут открыться 65 санаториев, имеющих медицинскую лицензию. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в четверг заявил, что карантин в регионе продлевается до 6 июня. До этой даты въезд будет ограничен для жителей других регионов, сохранится запрет на массовые мероприятия, парки, пляжи и набережные останутся закрытыми.

"Тем не менее, как нам сообщили в министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края, с 1 июня туристы могут приезжать в работающие санатории, если у них есть санаторно-курортная путевка. Но санаторий должен обеспечить гостям трансфер от аэропорта или вокзала – разумеется, с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора", — рассказала Тюрина.

Она добавила, что на данный момент о датах открытия объявил 21 санаторий.

"По информации туроператора "Росюгкурорт", из них 1 июня планируют открыться 14, в том числе такие крупные и известные как "Адлеркурорт", "Дагомыс", "Бархатные сезоны", "Жемчужина", "Зеленая роща", "Знание" и другие. Один санаторий откроется 9 июня, два – 15. Четыре объекта запланировали открытие на 1 июля", — сообщила пресс-секретарь РСТ.

В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, санатории должны будут строго соблюдать меры, направленные на профилактику распространения коронавируса. Среди требований – результат теста на коронавирус, сделанного не позднее чем за 48 часов до приезда, одноместное размещение в номерах за исключением членов одной семьи, частая уборка и дезинфекция, обязательная продажа средств защиты на территории, организация питания по меню.

По словам Тюриной, некоторые санатории сообщили о дополнительных требованиях. "Так, кто-то готов принимать пациентов, переболевших коронавирусом, только через 14 дней после получения результатов двух тестов. А санаторий "Одиссея" рекомендовал гостям при себе иметь маски (от трех до пяти штук в день), латексные перчатки (три пары в день), а также дезинфицирующие средства для рук", — рассказала она.

При этом в санаториях будут работать пляжи, а также предоставляться медицинские процедуры.