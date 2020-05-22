Документ (N959325-7) был внесен правительством во вторник. Он освобождает от уплаты ряда налогов компании малого и среднего бизнеса (МСП), включенные в реестр МСП по состоянию на 1 марта 2020 года, индивидуальных предпринимателей, работающих в сферах деятельности, которые пострадали от коронавируса. Также налоговые льготы распространяются на ряд социально ориентированных НКО. Ко второму чтению налоговые льготы было решено распространить и на некоммерческие религиозные организации.

В рамках налога на прибыль им предлагается не уплачивать ежемесячные авансовые платежи, которые нужно уплатить во втором квартале 2020 года; авансовые платежи за отчетные периоды 4 месяца, 5 месяцев, 6 месяцев 2020 года за минусом ранее начисленных авансовых платежей за отчетный период 3 месяца; авансовые платежи за первое полугодие 2020 года за минусом ранее начисленных сумм авансовых платежей за первый квартал.

По акцизам — в части налога за налоговые периоды апрель, май, июнь 2020 года; по водному налогу — за второй квартал 2020 года; по НДПИ — в части налога за налоговые периоды апрель, май, июнь 2020 года; по единому сельскохозяйственному налогу — в части авансового платежа за первое полугодие 2020 года; по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения — в части авансового платежа за отчетный период — первое полугодие 2020 года, уменьшенного на авансовый платеж за первый квартал 2020 года; по ЕНВД — в части налога, исчисленного за второй квартал 2020 года; по транспортному налогу — в части налога и авансовых платежей по этому налогу за период владения объектом налогообложения с 1 апреля 2020 года по 30 июня 2020 года (включительно) в отношении объектов налогообложения, используемых в предпринимательской деятельности; по налогу на имущество организаций — в части налога и авансовых платежей по этому налогу за период владения объектом налогообложения с 1 апреля 2020 года по 30 июня 2020 года включительно; по земельному налогу — в части налога и авансовых платежей по этому налогу за период владения объектом налогообложения с 1 апреля 2020 года по 30 июня 2020 года включительно в отношении объектов, используемых в бизнесе; по налогу на имущество физических лиц — в части налога за период владения объектом налогообложения с 1 апреля 2020 года по 30 июня 2020 года включительно, но также в отношении объектов, используемых в предпринимательской деятельности; по НДФЛ, исчисляемому и уплачиваемому индивидуальными предпринимателями, нотариусами, адвокатами и другими лицами, занимающимися частной практикой, — в части авансового платежа, исчисленного за первое полугодие 2020 года, уменьшенного на сумму авансового платежа за первый квартал 2020 года; по торговому сбору — в части сбора, исчисленного за второй квартал 2020 года.

При исчислении суммы налога, уплачиваемого в связи с применением патентной системы налогообложения, не учитываются календарные дни срока действия патента, приходящиеся на апрель, май и июнь 2020 года.

Для организаций и ИП, пострадавших от коронавируса, планируется установить нулевой тариф страховых взносов в отношении выплат в пользу физлиц, которые начислены за апрель-июнь 2020 года. По фиксированным пенсионным взносам на 2020 год законопроект предлагает установить выплату в размере 20 тыс. 318 рублей (сейчас действует 32 тыс. 448 рублей).

Законопроект при расчете налога на прибыль предлагает не учитывать возникшие доходы компаний из-за списания задолженности по кредиту или начисленным процентам. Кредит должен быть выдан с 1 января по 31 декабря 2020 года на возобновление деятельности, речь идет о программе, при которой, если компания сохранила 90% персонала, заемные средства возвращать не нужно.

Освобождается от НДС безвозмездная передача имущества для предупреждения и предотвращения распространения, а также диагностики и лечения COVID-19, если это имущество передается государству. По таким операциям ранее принятый к вычету НДС восстанавливать не требуется.

Закон вступит в силу со дня его официального опубликования и будет применяться к правоотношениям, возникшим с 1 января 2020 года.