"В первую очередь мы будем принимать туристов из так называемых "зеленых" стран и "зеленых" транспортных коридоров, в которых уровень инфицирования населения Covid-19 относительно низкий. Иностранным туристам будут с нашей стороны предъявлены некоторые требования, касающиеся въезда в Грузию и их передвижения по стране", — сказал Гамкрелидзе.

Он заявил, что в Грузии с тревогой следят за ситуацией распространения Covid-19 в соседних странах — России, Турции, Азербайджане и Армении.

Он отметил, что требования к туристам будут вполне выполнимыми. В первую очередь это касается документов, подтверждающих отрицательный тест на коронавирус.

"Наверное, для туристов будет введен так называемый паспорт COVID-19, который подтвердит прохождение проверки на коронавирусную инфекцию лабораторным тестом в течение последних 72 часов", — сказал Гамкрелидзе.