"Правительство Великобритании выделило группе исследователей почти 500 тыс. евро, чтобы выяснить, можно ли использовать специально обученных собак для быстрого выявления COVID-19 у прибывающих в страну пассажиров", — пишет портал.



Доказано, что собаки успешно обнаруживают у людей малярию, болезнь Паркинсона, некоторые виды рака, эпилепсию и даже повышенный уровень сахара в крови. Это обусловлено тем, что у заболевшего чем-либо человека меняется запах тела. Задача ученых – понять, смогут ли они выявить коронавирус, особенно у тех, у кого нет симптомов.



В эксперименте участвуют лабрадоры и кокер-спаниели, а также помесь этих пород. Это собаки с очень чувствительным обонянием, миролюбивым нравом и высокой способностью к обучению.



"На исследование понадобится 8-10 недель. Если оно пройдет успешно, к сентябрю в Великобритании появится как минимум шесть собак, обученных выявлению COVID-19 у людей. Они будут направлены в ключевые пункты въезда в страну. Каждая собака сможет проверять до 250 пассажиров аэропорта в час", — отмечает Euronews.



В дальнейшем такая практика может быть распространена по всему миру.