Об этом говорится в письме, которое руководители этих объединений направили в Роспотребнадзор и Ростуризм.

Как пояснил порталу "Интерфакс-Туризм" президент РСТ Андрей Игнатьев, пока возобновление работы гостиниц отнесено к третьему этапу снятия ограничений для туристического рынка.

"Функционально гостиницы являются неотъемлемой частью инфраструктуры, обеспечивающей обслуживание приезжих. Поэтому открываться они должны одновременно с возобновлением транспортного сообщения, в частности, междугороднего и затем международного", — заявил Игнатьев, напомнив, что в Москве и ряде других городов страны гостиницы даже в условиях режима повышенной готовности не закрывались.

По его словам, в противном случае приезжие после возобновления пассажирских перевозок будут вынуждены размещаться в объектах жилого фонда, то есть частном секторе. При этом условия временного проживания в жилых зданиях и помещениях органами Роспотребнадзора не контролируются.

"Отсутствие альтернативы размещению в частном секторе только повысит риски распространения новой коронавирусной инфекции, ограничит свободу потребительского выбора, усилит и без того недобросовестную конкуренцию для классифицированных средств размещения", — подчеркнул Игнатьев.

Как считает президент Национальной курортной ассоциации, академик РАМН Александр Разумов, еще более актуален вопрос открытия вместе с запуском транспортного сообщения санаторно-курортных организаций.

"Эти учреждения являются медицинскими и могут не только выполнить рекомендации Роспотребнадзора с учетом их доработки, но и сыграть важную роль в реабилитации и оздоровлении населения", — отметил он.