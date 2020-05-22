"Финансовая ситуация, конечно, непростая. 70% от годовой сметы у нас составляют доходы от продажи билетов. Сейчас чрезвычайно непросто, началась пора каникул, мы несем серьезные убытки в плане того, что доход от продажи билетов не поступает", — сообщила директор зоопарка Светлана Прилепина журналистам в пятницу.

По ее словам, поддержку зоопарку оказал муниципалитет за счет "необходимых финансовых манипуляций".

"Мы нуждаемся в финансовой поддержке, потому что гарантированно у нас закрыты только основные статьи — это кормление животных, частично — зарплата, небольшая доля — нас обещают поддержать по коммунальным расходам. Многие предприятия пошли навстречу и терпят нас как должников", — сказала Прилепина.

Осложняет финансовую ситуацию также необходимость соблюдения санитарных норм — регулярная дезинфекция помещений и использование средств защиты органов дыхания для сотрудников зоопарка, которых на данный момент насчитывается порядка 170 человек.

"Все эти мероприятия тоже затратные. Мы переживаем непростые времена", — отметила директор зоопарка.

Как сообщалось, с конца марта зоопарк закрыт для посетителей из-за ситуации с коронавирусом.