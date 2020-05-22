Правительство Приморья 28 марта из-за ситуации с COVID-19 приостановило работу туристических баз отдыха, пансионатов и санаториев в регионе. Было объявлено, что эти ограничения действуют до 1 июня.

Туристический сезон у моря в Приморье, как правило, начинается в мае, когда устанавливается теплая погода, и продолжается до середины сентября. В упущенный из-за карантина месяц базы отдыха остаются без доходов.

"Финансовые потери 100%, а людям зарплату платить надо. На сотрудников пришли МРОТ, но этих денег хватит только за квартиру заплатить и один раз сходить в магазин", — сообщил агентству генеральный директор базы отдыха "Теплое море" на юге края Александр Вильде.

Он выразил надежду на то, что карантинные меры для бизнеса снимут 1 июня, с истечением срока постановления краевого правительства. Вильде также поделился, что база отдыха уже принимает бронирования на сезон, но желающих приехать сократилось на 80%.

"Бронирования мы ведем на даты с 1 июня. Но мы не берем предоплату и предупреждаем гостей, что их бронь может измениться из-за коронавируса. Все относятся к этому с пониманием. Бронирований мало, относительно прошлого года их число сократилось на 80%. В том году у меня была 100% загрузка, а в этом — всего 20%. Потока иностранных гостей мы тоже не ждем. Границы закрыты. К нам приезжали корейцы и китайцы. Сейчас, считай, минус 20% иностранцев", — отметил Вильде.

Представитель еще одной крупной базы отдыха на юге края "Сидими" также сообщил агентству, что сезон они готовы начать 1 июня. Но также видят спад интереса к летнему отдыху.

"Бронирования ведутся. Но мы предупреждаем гостей, что возможно придется перенести запись. На июль и август люди бронируют смелее, но броней все равно мало. Наша система бронирования включает предоплату. Но если мы не сможем принять гостей, то эта сумма просто останется на депозите, вплоть до следующего года", — отметил представитель "Сидими".

Снижение объемов бронирования по отношению к сезону прошлого года отмечают также представители базы отдыха "Маяк" в пригороде Владивостока.

"На данный момент мы не работаем. Как будет официальное разрешение — начнем, мы готовы. Бронирование у нас доступно, но только с августа. Люди звонят, интересуются, хотят посетить нас и в более ранее время, но мы закрыты. Относительно прошлого года бронирований немного. На 60% уж точно меньше", — отметили в "Маяке".

В сервисе по онлайн-бронированиям баз отдыха в Приморье также отметили, что брони все базы отдыха принимают с 1 июня. Также здесь сообщили, что возможны дополнительные условия для заселения на базы.

"К 1 июню надеемся, что уже не будут продлевать карантин. Единственное, сейчас вводят меры, чтобы заселяться со справкой об отрицательном тесте на коронавирус, но пока еще неизвестно, как это будет. Общаемся с базами, ситуация для всех пока нестабильная в любом случае", — отметили в сервисе.

Как сообщил агентству президент Дальневосточной ассоциации рестораторов и отельеров Роман Иванищев, если турбазы края начнут работу 1 июня, то у бизнеса есть шанс провести сезон без значительных убытков.

"Если 1 июня всех открывают, то в том или ином виде местный сезон может состояться. Не в таком объеме, как в прошлых годах, но с расчетом на местную, дальневосточную публику, все случится", — отметил Иванищев.

Он подчеркнул, что турбазы входят в туристический бизнес и внесены в реестр наиболее пострадавших отраслей. Для них действуют все федеральные меры поддержки.

"Что касается Приморья — снижение до 1% налога по упрощенной системе налогообложения, стандартные кредиты на зарплату — наш край в отношении России достаточно хорошо выглядит с точки зрения мер, которые приняты на местах. Наша администрация старается помочь получить эти меры поддержки, потому что одно дело это декларировать, а другое — получить", — отметил эксперт.

При этом он подчеркнул, что если открытие баз отдыха не произойдет, и сезон не состоится, то меры поддержки не помогут бизнесу.

"Если они не откроются, то все меры поддержки теряют смысл. Зачем брать кредиты на зарплату, если люди не работают", — отметил эксперт.

Приморский край — один из туристических центров России. Приморье предоставляет возможность для занятия разнообразными видами активного отдыха, приключенческим и экологическим туризмом. Известен край и своим пляжным отдыхом. Здесь более 520 разнообразных уникальных природных объектов (озёра, водопады, древние потухшие вулканы, пещеры). К услугам туристов — в общей сложности более 600 гостиниц, кемпингов, баз отдыха, санаториев. Иностранных туристов привлекают не только природные богатства региона. Для них важную роль играет возможность прикоснуться к европейской культуре, посетить Приморскую сцену Мариинского театра или Приморскую картинную галерею, познакомиться с историей Владивостока, его культурой, русскими традициями.