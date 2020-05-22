"С 22 мая Болгария сняла запрет на въезд граждан Евросоюза и стран Шенгенской зоны, который действовал с середины марта из-за пандемии COVID-19. Тем не менее, обязательный 14-дневный карантин для большинства въезжающих сохраняется, его можно пройти на дому", — пишет портал.

Экономика Болгарии в значительной степени зависит от туризма. Министр туризма страны Николина Ангелкова ранее заявила, что рассчитывает открыть туристический сезон на болгарских курортах с 1 июля с соблюдением мер предосторожности.

По состоянию на 22 мая в стране зафиксировано менее 2,4 тыс. случаев COVID-19 и 125 смертей. Это один из самых низких показателей в Европе.