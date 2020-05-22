Регулярное сообщение между Владивостоком и Анадырем открыто впервые в истории аэропорта Владивостока.
Рейсы выполняются один раз в неделю (по пятницам) на воздушном судне А320neo.
Время в пути составляет чуть более пяти часов.
Регулярное сообщение между Владивостоком и Анадырем открыто впервые в истории аэропорта Владивостока.
Рейсы выполняются один раз в неделю (по пятницам) на воздушном судне А320neo.
Время в пути составляет чуть более пяти часов.
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