"Летний сезон в этом году откроется не раньше, чем Челябинская область начнет снимать действующие ограничения, но мы уже готовим предложения губернатору по поэтапному открытию. Начнём с прогулочного туризма, затем предлагаем дать возможность размещения в палатках на удалении друг от друга, потом — откроем приюты и визит-центры", — сказал Яковлев.

Он также выразил надежду, что первых туристов нацпарк примет уже в начале июня, и здесь готовятся к большему, чем обычно наплыву гостей.

"Увеличение спроса на отдых в национальном парке мы наблюдаем последние пять лет. Причем, растет поток посетителей и из соседних городов-миллионников — Челябинска, Екатеринбурга, Уфы, и из более дальних регионов. Людям необходимо быть на природе, чтобы прийти в себя после бешеного темпа, в котором они вынуждены жить. Думаем, в этом году поток, может возрасти больше, чем мы того ждали. Люди устали от изоляции и прочих ограничений, а отправиться в дальние поездки сейчас немногие отважатся", — отметил руководитель "Таганая".

В прошлом году, по его информации, в нацпарке побывало более 140 тыс. человек, а чтобы нивелировать нагрузку на экосистему одного из самых популярных природных комплексов Урала, территорию продолжают обстраивать с концентрацией посетителей в определённой его.

"С этой целью создаются условия для пребывания на природе — обустроенные тропы с понятной навигацией, стоянки и приюты", — пояснил директор.

В свою очередь пресс-служба нацпарка уточняет, что на средства, полученные в прошлом году по нацпроекту "Экология" начали строить сервисные центры в туристических приютах "Белый ключ" и "Таганай". Они должны открыться в конце текущего года.

"Специально оборудованные места для работы с посетителями появятся впервые. Раньше общаться с туристами дежурным приходилось в тесных приспособленных комнатах. Теперь для этого появится отапливаемое просторное помещение. Там же идущие мимо группы смогут отдохнуть и обогреться и при необходимости получить исчерпывающую информацию о парке", — отмечает пресс-служба.

Также сразу после схода снега начнётся обустройство пятикилометровой новой тропы к Большой Каменной реке. Этот альтернативный маршрут к одной из самых известных таганайских достопримечательностей пройдёт через смотровую площадку "Тёщин язык", где туристы смогут увидеть уникальное геологическое обнажение.

Для удобства передвижения и снижения нагрузки на природную систему на тропе проложат настилы через заболоченные места и мост через реку Тесьма, оборудуют стоянки с кострищами и туалетами, установят аншлаги и указатели. А на Большой Каменной реке появится "спрятанная в ландшафт" смотровая площадка.

Самые большие перемены произойдут в юго-восточной части национального парка, в урочище Семибратка, уточняется в сообщении.

К концу этого года там проложат кольцевой четырехкилометровый маршрут с двумя смотровыми площадками, а в 2021-м откроется визит-центр.

Преобразования коснутся и Центральной тропы, где кардинально изменится навигация. Так, маркировку перестанут наносить краской на деревья, а поставят информационные панели разных цветов, чтобы туристы легко понимали, где находятся.

Все работы по обновлению инфраструктуры нацпарка должны завершиться до 2024 года.