"Начнут функционировать все аэропорты страны, а авиакомпании получат право самостоятельно устанавливать количество рейсов, соблюдая при этом санитарно-карантинные меры", — говорится в сообщении ведомства.

Полеты будут выполняться с соблюдением мер санитарной безопасности с использованием средств индивидуальной защиты. Обязательны проведение термометрии, социальное дистанцирование до посадки на борт, усиленная дезинфекция аэропортов и самолетов.

Режим чрезвычайного положения по коронавирусу действовал в Казахстане с 16 марта по 11 мая. Выполнение внутренних и международных регулярных пассажирских рейсов было приостановлено.

Постепенное возобновление внутренних пассажирских авиаперевозок началось с 1 мая, когда в Казахстане возобновилось авиасообщение между Алма-Атой и Нур-Султаном. Пока все рейсы выполняются в условиях усиленных санитарных требований. Запрет на международные рейсы действует до сих пор.