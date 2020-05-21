Это одна из рекомендаций, содержащихся в своде методических указаний Росавиации, согласованных с Роспотребнадзором. "Методичка" опубликована на сайте Росавиации в четверг. Согласно сообщению ведомства, она уже разослана авиапредприятиям для "организации работы в условиях сохранения рисков распространения COVID-19".

Снимать ограничения предполагается в три этапа. Норма о масках будет действовать на первом и втором этапах, о пристегнутых ремнях — только на первом. На третьем — пристегивать ремни требуется только "в стандартном режиме" (при взлете, посадке, турбулентности и пр.), а соблюдать масочный режим и носить перчатки только "при выявлении на борту пассажира с повышенной температурой и симптомами инфекционного заболевания".

Кроме того, на первых двух этапах при посадке на рейс пассажирам будут измерять температуру бесконтактным способом. При этом людей с повышенной температурой тела впускать в самолет не будут. Также пассажирам будет предлагаться "обработка рук в перчатках одноразовыми салфетками с антисептиком, которые впоследствии утилизируются в специальный контейнер".

На первом и втором этапах будет ограничено перемещение по салону — можно будет лишь посещать туалет. При этом очередь в туалет будет контролироваться бортпроводником "для соблюдения социальной дистанции".

Вводятся нормы и по питанию на первых двух этапах: оно должно предоставляться "либо в герметичной индивидуальной упаковке, либо разогреваться на борту". Холодные напитки поставляются на борт в индивидуальной упаковке. Все напитки "предоставляются пассажирам в индивидуальной одноразовой посуде". Питание, в том числе детское, а также напитки, принесенные пассажирами на борт, должны быть только в герметичной упаковке и не вскрыты.