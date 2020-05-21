По словам министра транспорта страны Зораны Михайлович, въехать на территорию Сербии можно будет с 22 мая.

В четверг авиакомпания Air Serbia возобновила международные перелеты. Первые рейсы авиакомпания выполнила в Цюрих и Франкфурт-на-Майне. На четверг запланировано 12 рейсов, в том числе в Вену, в Абу-Даби и в Лондон. С 31 мая компания будет летать в Париж и в Амстердам.

Пассажиры обязаны соблюдать строгие правила гигиены: на них должны быть маски и перчатки, а за несколько часов до вылета они проходят проверку состояния здоровья.

По состоянию на четверг Сербия зарегистрировала 10,9 тыс. случаев заражения коронавирусом, 237 человек скончались.