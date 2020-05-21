"В связи с остановкой работы столичных ресторанов, магазинов беспошлинной торговли и сокращением авиарейсов бизнес-класса мы ощущаем значительное, порядка 85%, снижение спроса на нашу черную икру", — сказала Сабанчук.

Она отметила, что востребованность деликатеса напрямую связана с работой индустрии туризма, которая в настоящее время находится в стагнации в связи с введенными на фоне пандемии нового коронавируса ограничительными мероприятиями.

Гендиректор "Раската" также отметила, что предприятие планировало экспортировать в этом году 2 тонны икры в Сингапур, США, ОАЭ, Казахстан, Армению, однако в изменившихся условиях предполагает, что удастся реализовать за рубежом не больше 700 кг до конца года.

В министерстве сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области агентству уточнили, что "Раскат" является одним из самых крупных производителей мяса осетровых и черной икры в регионе. В 2018 году компания получила статус племенного хозяйства и обладает исключительным правом на использование товарных знаков "Астраханская икра", "Астраханская осетровая икра".