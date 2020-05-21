"Появилась надежда на приближающееся окончание пандемии, и очень не хочется, чтобы она сменилась разочарованием", — написал Собянин в своем блоге в четверг.

По словам мэра, москвичи по-прежнему должны сохранять максимальную ответственность по соблюдению установленных ограничений и требований.

"И я уверен, тогда у нас появится возможность сделать следующие шаги к нормальной жизни", — подчеркнул мэр.

Собянин в четверг подписал указ о некоторых послаблениях в режиме повышенной готовности в столице.

Так, с 25 мая вновь открываются МФЦ, возобновляет работу каршеринг, однако автомобиль можно будет арендовать только на срок от пяти дней.