"К принятию в первом чтении рекомендован внесенный правительством законопроект (№ 945923-7) об оформлении единой электронной визы и въезда в Российскую Федерацию иностранных граждан на основании единой электронной визы", — говорится в сообщении пресс-службы комитета.

Законопроект предполагает введение с 1 января 2021 года универсальной единой электронной однократной визы для краткосрочного пребывания иностранных граждан в России в туристических, деловых, гостевых и гуманитарных целях. Электронная виза будет оформляться на срок до 60 календарных дней с разрешенным сроком пребывания по ней до 16 суток. Порядок оформления и перечень государств, гражданам которых будет выдаваться виза, будет установлен правительством.

Как сообщалось, возможность оформления электронных виз получат граждане иностранных государств, которые войдут в перечень, утверждаемый правительством РФ, он пока не определен. В пилотных зонах действия проекта – Дальневосточном федеральном округе, Калининградской области, а также Санкт-Петербурге и Ленинградской области – электронные визы могут оформить граждане 53 иностранных государств, в том числе стран-членов Евросоюза, Китая, Японии, Индии, Турции и других.

Стоимость электронной визы в Россию с января 2021 года не будет превышать $50. Заявитель будет получать ее не позднее 4 календарных дней со дня подачи заявления на сайте МИД России.