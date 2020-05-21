"Я бы попросил бы вас, чтобы не терять инвестиционный потенциал предприятий санаторно-курортного комплекса, в том числе отели и пансионаты, если можно, включить в федеральный список системообразующих предприятий, чтобы они имели возможность получать льготные кредиты на свои инвестиционные проекты", — сказал Кондратьев во время сеанса связи с президентом.

По его словам, в последние 5 лет отрасль в регионе получила большое развитие, начали строиться санатории, отели. Однако нерабочие месяцы, включая майские праздники, негативно повлияли на реализацию инвестиционных проектов в турсфере, сроки их реализации "претерпят изменение", подчеркнул он.

Как сообщалось, с 1 июня в регионе возобновят работу предприятия санаторно-курортного комплекса, которые имеют медицинские лицензии. Как ранее отметил Кондратьев, если позволит обстановка, то с конца июня власти в соответствии с регламентом Роспотребнадзора планируют открыть пансионаты и отели.