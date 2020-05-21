Местным жителям разрешили свободно передвигаться по стране. Возобновили работу веранды кафе и ресторанов, открылись парикмахерские и барбершопы.

Однако отели и аэропорты в популярных среди туристов курортных местах, в том числе в Ларнаке и Пафосе, пока остаются закрытыми.

Ожидается, что с субботы киприотам разрешат посещать пляжи. На острове стоит 35-градусная жара.

Это уже вторая серия послабления ограничительных мер. Третий этап начнется 9 июня, тогда будут открыты бары и рестораны в помещениях.

За время пандемии на Кипре зарегистрировали менее 1 тыс. случаев заболевания, 17 человек скончались.