В опубликованной "методичке" предлагается трехэтапный план снятия ограничений. На первом и втором этапах посадка пассажиров на борт воздушного судна должна осуществляться "с соблюдением мер социального дистанцирования с учетом инфраструктурных возможностей аэропорта". На третьем этапе это ограничение снимается. Иных указаний по посадке пассажиров в документе не приводится.

Как сообщалось, ранее в мае Роспотребнадзор выпустил рекомендации, согласно которым авиакомпании не должны заполнять более 50% посадочных мест на борту и рассаживать пассажиров "через одного" в шахматном порядке. Вместе с тем глава Минтранса РФ Евгений Дитрих заявлял, что не видит целесообразности в социальном дистанцировании в самолетах. Во-первых, установленные в самолетах фильтры "обеспечивают чистоту воздуха практически как в медицинских операционных". Во-вторых, норма о рассадке приведет к резкому скачку цен на билеты, объяснял министр.

"Авиаторы нам рассказывают, что 72-75%-ная загрузка воздушного судна есть необходимый уровень рентабельности, и там социальную дистанцию никак не ввести", — говорил министр в ходе выездной проверки работы столичных транспортных объектов.

Его мнение поддерживали и в Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ). Организация просила министра инициировать вопрос об отмене рекомендаций Роспотребнадзора на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

"АЭВТ считает, что уже принимаемые на воздушном транспорте меры по предотвращению распространения COVID-19 достаточны для минимизации риска передачи инфекции в полете, а мера по ограничению посадочных мест в салоне является избыточной", — говорится в письме, опубликованном на сайте организации в четверг.

Согласованные методические рекомендации направлены авиапредприятиям "с целью организации работы в условиях сохранения рисков распространения COVID-19", говорится в сообщении Росавиации.