В четверг Госдума во втором чтении приняла законопроект "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в целях принятия неотложных мер, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и предотвращение последствий распространения новой коронавирусной инфекции". Изменения вносятся в том числе в закон о туристской деятельности, они позволяют туроператорам при соответствующем решении правительства в случае, если турист по независящим от обеих сторон обстоятельствам не может поехать в оплаченную поездку, предоставить ему другое путешествие с аналогичной стоимостью и условиями в будущем.

"Безусловно, это позитивный сигнал для отрасли. Власти видят проблемы, с которыми столкнулись туроператоры, давая им возможность выполнить свои обязательства, а туристам сохранить свои средства или воспользоваться услугами. При этом окончательная ясность появится, когда будут приняты соответствующие постановления правительства, которые определят важные детали — в том числе, по срокам исполнения обязательств", — сообщил порталу "Интерфакс-Туризм" исполнительный директор туроператора "Интурист" Сергей Толчин.

В компании TUI Россия решение о возможности отсрочки обязательств перед туристами считают непростым, но необходимым.

"Это непростая, но необходимая мера в сложившихся обстоятельствах. Туроператоры, авансировавшие средства перед летним сезоном своим поставщикам, в ситуации, когда границы закрыты, просто не имеют к ним доступа. Поставщики — отели, авиакомпании, транспортные компании — готовы оказывать услуги и признают за операторами оплаченные депозиты, но для их зачета необходимо разморозить туристическую деятельность как в России, так и за рубежом", — сказал генеральный директор туроператора TUI Россия Тарас Демура.

Он подчеркнул, что законопроект направлен в первую очередь на защиту прав туристов — чтобы они получили запланированный отдых или, через определенное время, возврат средств. А для того, чтобы выплатить туристам деньги, нужно, чтобы индустрия заработала.

Законопроект, по мнению эксперта, позволит сбалансировать долговую нагрузку туроператоров, привязав выполнение обязательств перед туристами к срокам возобновления деятельности и открытия направлений.

"Не могу не отметить слаженную работу органов власти, профессиональных объединений и игроков рынка. Это тот пример консолидации в трудной ситуации, когда простых решений не бывает, а бездействие и промедление могут стать губительными. Я очень благодарен всем за твердую позицию и политическую волю, которые были проявлены", — заключил Демура.

По оценке Ассоциации туроператоров России, законопроект касается 1,7-2 млн туристов, которые приобрели у туроператоров туры и не смогли выехать на отдых из-за ограничений и карантинов, связанных с пандемией коронавируса. Общую сумму обязательств туроператоров и средств размещения перед туристами в Российском союзе туриндустрии оценивают в 180 млрд