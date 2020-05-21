"Большой театр уходит в положенный им отпуск на два месяца — июнь и июль, а в августе будет постепенный выход, с постепенными небольшими репетициями, где в зависимости от ситуации в Москве будет увеличиваться количество людей", — сообщила Любимова в четверг на заседании комитета Госдумы по культуре.

Министр добавила, что все федеральные театры имеют собственные "дорожные карты" открытия, но открытие учреждений культуры для зрителей планируется на сентябрь.

"Мы собираемся выйти ближе к сентябрю, возможно — мы, конечно, будем работать с Роспотребнадзором — другая будет заполняемость в театре, и чуть ближе мы сможем быть друг к другу", — сказала Любимова.

Что касается других учреждений культуры, то музеи смогут возобновить работу в ряде регионов с 1 июня, сообщила она.

"Музеи, особенно региональные, с 1 июня готовы потихонечку начать эту деятельности в зависимости от того, какова позиция губернатора по этому вопросу в каждом отдельном регионе", — сказала министр.

Она отметила, что музеи должны будут соблюдать меры безопасности для посетителей, разработанные совместно с Роспотребнадзором. "Это будет напоминать немножко аптеку или ТЦ, но позволит заботиться о здоровье сотрудников и посетителей", — отметила Любимова.