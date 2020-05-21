"Лица без защитных масок не допускаются на борт воздушного судна", — говорится в тексте документа.

Надеть маску потребуют на входе в воздушное судно и потребуют использовать "в течение всего рейса", говорится в документе.

Требование находиться в маске сохранится на каждом из трех этапов выхода из коронавирусных ограничений, следует из рекомендаций, и будет справедливым как для пассажиров, так и для экипажа. Кроме того, на всех этапах будут мерить температуру пассажиров на входе бесконтактным способом (при симптомах инфекционного заболевания) и проводить дезинфекцию воздушного судна после каждого рейса.

Требование использовать только одноразовую посуду на борту останется актуальным на первом и втором этапе снятия ограничений — на третьем оно перестанет быть обязательным.