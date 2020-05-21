В ходе встречи с президентом, которая прошла в формате видеоконференции, Кондратьев рассказал о планах региональных властей по снятию карантинных мер, введенных в связи с распространением коронавируса.

"Мы планируем, если позволит эпидемиологическая обстановка в крае, с 1 июня открыть санатории, предприятия санаторно-курортного комплекса, которые имеют медицинские лицензии. И в этом случае жители края в рамках регламента, который будет определен Роспотребнадзором, смогут оздоравливаться в этих санаториях краях и в целом в предприятиях санаторно-курортного комплекса", — сказал губернатор.

Он добавил, что, также если позволит обстановка, то с конца июня власти в соответствии с регламентом Роспотребнадзора планируют открыть пансионаты и отели. "Я не хотел бы далеко забегать, но могу смело сказать, что с 1 июня, я думаю, что мы все-таки сможем при полном взаимодействии с Роспотребнадзором открыть санатории и предприятия санаторно-курортного комплекса, которые имеют медицинские лицензии", — сказал губернатор.

На уточнение президента по поводу открытия гостиниц Кондратьев сказал: "Если позволит обстановка эпидемиологическая, то с середины либо ближе к концу июня".

Он добавил, что власти будут следить за динамикой распространения коронавируса, соответствующими тенденциями при принятии решений.

"Курорты края — это курорты в целом страны, и здесь нам нужно понимать, как будет идти тенденция. Естественно, что отдыхающие со всей страны, для нас важно и их состояние с точки зрения инфицированности либо нет", — сказал Кондратьев.

Путин на это заметил: "Здесь нужно понять, как люди будут бронировать места в гостиницах, с какого времени, если вы придете к выводу о том, что гостиницы можно открыть. Но на эту тему, я думаю, что вы поговорите еще с Главным санитарным врачом и пообсуждаете".

Губернатор рассказал, что предприятиям санаторно-курортного комплекса уже 12 мая было объявлено о том, что с 1 июня они смогут начать работу.

"Мы по предприятиям санаторно-курортного комплекса объявили, понятно, конечно, что может быть где-то заранее, предполагаю, что рискуем, но 12 мая объявили о том, что они смогут начать работать с 1 июня. Здесь, я думаю, также будем где-то интуичить, чувствовать. И я думаю, в начале июня объявим о том, когда смогут начать работать гостиницы и пансионаты в целом в нашем крае в тесном взаимодействии с Роспотребнадзором", — сказал губернатор.

Путин отметил: "Интуичить не надо. Надо опираться на реальную обстановку, надо посмотреть, как ситуация будет развиваться, и вовремя, не забегая вперед, как много раз говорили и как вы сейчас об этом сказали, принимать соответствующие решения. В тесном контакте со специалистами".