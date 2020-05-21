"Предварительно одобрено для включения в список системообразующих организаций российской экономики дополнительно еще 44 организации в сфере культуры, вот мы непосредственно ждем в ближайшее время включения в этот перечень. Это театры, музеи, музеи-заповедники, концертные организации, филармонии", — сказал Обрывалин на заседании комитета по культуре Госдумы РФ.

Ранее в список российских системообразующих предприятий с правом на получение финансовой поддержки из бюджета в приоритетном порядке были внесены 26 компаний, работающих в сфере культуры: кинокомпании, мультипликационные студии и кинотеатры.