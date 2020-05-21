По ее словам, решение о постепенном снятии ограничений связано со "значительным и продолжающимся" снижением числа случаев заболевания.

"Пришло время начать двигаться в сторону аккуратного послабления ограничительных мер", — сказала Стерджен.

С 28 мая будут открыты садовые центры и строительные объекты, будет разрешено заниматься спортом на улице, в частности, гольфом, теннисом и рыбалкой. Жителям страны разрешат посещать, загорать и отдыхать в парках и на других открытых пространствах.

Кроме того, жители Шотландии получат возможность встречаться со своими друзьями и знакомыми, которые проживают отдельно от них, но пока небольшими группами. Однако при таких встречах нужно соблюдать дистанцию в два метра и организовывать их на свежем воздухе.

Между тем, магазины, кафе и бары пока что остаются закрытыми в Шотландии.

В остальных частях Великобритании еще на прошлой неделе начали постепенно ослаблять ограничительные меры.

За время пандемии в Шотландии зарегистрировано 2,2 тыс. случаев заболевания. За последние сутки заразились 37 человек.