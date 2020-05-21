"Концепция "безопасных коридоров" (safe corridors) подразумевает взаимное открытие границ между странами, находящимися на одном этапе борьбы с пандемией коронавируса, и означает упрощенные правила перемещения между государствами для граждан этих стран", — говорится в сообщении.



Как отметили в Visit Malta, создание "туристических коридоров" обсуждается с Люксембургом, Норвегией, Сербией, Словакией, Австрией, Чехией, Латвией, Литвой и Израилем.



Между тем, с 22 мая на Мальте планируется открытие ресторанов (максимальное количество гостей за столом – до 6 человек) и салонов красоты. Будут полностью сняты ограничения на индивидуальные занятия бесконтактными видами спорта, в частности дайвингом и теннисом, откроются рынки и кинотеатры.



Как сообщили в пресс-службе ведомства, граждане обязаны соблюдать социальную дистанцию в два метра. Открытие бассейнов и гостиниц будет возможно после только при условии соблюдения всех санитарных норм и протокола по дистанцированию.



По словам премьер-министра Мальты Роберта Абела, открытие аэропорта пока не планируется. "Ограничительные меры, утвержденные нами в начале марта, продемонстрировали высокую эффективность. В настоящее время мы можем смело утверждать, что ситуация находится под контролем", — приводят его слова в Visit Malta.



В конце апреля власти Мальты продлили запрет на международное авиасообщение до 31 мая, также продлено требование по соблюдению двухнедельного карантина до 30 июня для всех прибывающих в страну граждан



На Мальте зарегистрировано 584 случая заражения коронавирусом, 6 человек скончались.