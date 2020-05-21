По данным британской телерадиокорпорации BBC, в Индии со следующей недели поэтапно начнут возобновлять внутренние авиарейсы.

Как сообщили в министерстве авиации, все аэропорты и авиаперевозчики были проинформированы о том, чтобы начать работу с понедельника, 25 мая.

Всего с начала вспышки коронавирусной инфекции в Индии выявили более 113 тыс. инфицированных, количество летальных исходов людей с коронавирусом превышает отметку в 3 тыс.

Авиакомпания EasyJet сообщила, что возобновит небольшое количество рейсов 15 июня. При этом на борту самолетов будут действовать определенные правила безопасности, в том числе обязательно использование защитных масок. Кроме того, пассажирам будут предоставлены санитайзеры и дезинфицирующие салфетки. При этом в начале возобновления работы авиакомпании в самолетах не будут кормить.

Отмечается, что сначала внутренние рейсы возобновят в Великобритании и Франции, в последующие недели работа начнет возобновляться по всей Европе.

Государственный секретарь при министре Европы и иностранных дел Франции Жан-Батист Лемуан заявил о готовности страны принять у себя на летние отпуска бельгийцев и нидерландцев.

"Бельгийцам и нидерландцам — особенно тем, у кого есть в нашей стране недвижимость для личного пользования — я сказал бы: "Добро пожаловать во Францию!" — приводит издание La Libre Belgique слова Лемуана.

Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что рассчитывает, что немцы смогут поехать в отпуск в Грецию или в Испанию после 14 июня.

"Мы работаем над этим. Мы ведем переговоры с европейскими странами, в которых люди так любят проводить отпуска. Как только закон об инфекционной защите населения позволит, мы надеемся, что призыв не ездить в турпоездки, по крайней мере, в ЕС можно будет после 14 июня смягчить и постепенно отменить", — сказал Маас изданию Welt.

Как сообщает издание The Guardian, премьер-министр Японии Синдзо Абэ в четверг заявил, что правительство снимает режим чрезвычайной ситуации в префектурах Осака, Киото и Хёго. Кроме того, он добавил, что в Токио режим чрезвычайной ситуации может быть снят уже на следующей неделе в случае, если темпы распространения коронавируса продолжат снижаться.

Согласно данным статистического сайта Worldometer, в мире по состоянию на 21 мая 15:55 мск выявлено 5 млн 113 тыс. 706 случаев заражения коронавирусной инфекцией, причем 330 тыс. 361 человек с COVID-19 скончался. Между тем, 2 млн 370 тыс. 059 заболевших уже выздоровели.