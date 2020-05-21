"Законодательство позволяет нам принимать эту оплату (за проход — ИФ). Мы в принципе определились с ценой: она не такая большая, для жителей Крыма будет снижена еще — вдвое. Будет определенная категория льготников, для которых вообще бесплатно. Расчетное обоснование находится сейчас на согласовании министерства природных ресурсов РФ, как только нам подтвердят (размеры оплаты — ИФ), мы официально объявим. Пока разрешение мы оформляем бесплатно", — сказал Бородин в ходе онлайн-брифинга в четверг в Симферополе.

Он напомнил при этом, что посещать заповедники в Крыму до конца мая запрещено из-за высокой пожарооопасности, а также на фоне введенных в регионе ограничительных мер из-за распространения нового типа коронавируса.

Бородин сообщил также, что "готовится работа по паспортизации всех наиболее популярных маршрутов".

"Безусловно, будут места, в которые мы людей пускать не будем, поскольку есть опасения, что снизится их экологическая ценность. Мы отрегулируем этот процесс, и, я думаю, большинство людей будут довольны: останутся тропы, точки показа, смотровые площадки", — сказал Бородин.

По его словам, деньги необходимы дирекции на обустройство заповедников, а также "поддержание в нормальном состоянии обустроенных троп, объектов".

"Разработаны положения о каждой конкретной территории — я имею в виду и заповедники, и заказники, они направлены в министерство природных ресурсов РФ", — добавил Бородин.

В "Заповедный Крым" входят четыре заповедника: Лебяжьи острова, Ялтинский горно-лесной природный заповедник, Опукский заповедник, Казантипский заповедник, а также два заказника: Малое филлофорное поле и Каркинитский.