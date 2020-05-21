В четверг Госдума во втором чтении приняла законопроект "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в целях принятия неотложных мер, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и предотвращение последствий распространения новой коронавирусной инфекции". Изменения вносятся в том числе в закон о туристской деятельности, они позволяют туроператорам при соответствующем решении правительства в случае, если турист по независящим от обеих сторон обстоятельствам не может поехать в оплаченную поездку, предоставить ему другое путешествие с аналогичной стоимостью и условиями в будущем.

"Если законопроект вступит в силу, это позволит отрасли пережить полную остановку мирового туризма, и продолжить выполнять свои обязательства перед туристами в части организации отдыха", — считает Догузова.

Как отметила глава Ростуризма, сейчас люди физически не могут поехать в запланированные туры, потому что мировой туризм остановлен, а сроки запуска туристических направлений не определены.

"Предоплаты, которые внесли туристы по акциям раннего бронирования, по большей части уже распределены по цепочке контрагентов (гостиниц и авиакомпаний), поэтому в большинстве случаев вернуть деньги обратно туристам невозможно. Единовременные требования о возврате средств могут привести к прекращению деятельности субъектов отрасли. В этом случае, туристы могут не получить ни услуг, ни денег", — сказала она.

По словам Догузовой, туроператорам и туристам следует по возможности договариваться о переносе туров на более поздние сроки. "Мы исходим из того, что оказанная услуга или возврат средств через определенный срок, который может установить правительство России, позволит отрасли выполнить свои обязательства перед клиентами", — подчеркнула она. Догузова добавила, что по данным Всемирной туристской организации ООН (UNWTO) по такому пути пошли 82% всех стран, включая большинство европейских.