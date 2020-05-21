"На сегодняшний день у нас готовы и проработаны с экспертным сообществом и с учетом международного опыта, и с министерством просвещения методические рекомендации для организации летней оздоровительной компании" , — сказала Попова на совещании о ситуации в системе образования в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.

Она отметила, что эти требования будут отличаться от обычных, но позволят обеспечить безопасность детей и сотрудников.

"Вместе с тем они позволят детям отдыхать внутри лагеря без масочного режима, чтобы этот отдых был полноценным", — сказала глава Роспотребнадзора.

По ее словам, рекомендации предусматривают усиление контроля за состоянием здоровья, усиление дезинфекционного режима и некоторое дистанцирование детей.

"Эти методические рекомендации уже работают, по ним готовятся летние оздоровительные учреждения", — сказала Попова.

Она рассказала, что также готов проект постановления главного санитарного врача РФ по организации летней оздоровительной кампании в условиях сохраняющегося риска распространения COVID-19 в регионах.

"При вашем согласии, при поддержке нашей концепции, при вашем поручении это постановление может быть введено и зарегистрировано в ближайшие три дня", — сказала Попова, обращаясь к президенту.