"Прогнозные показатели и аналитические материалы позволяют нам говорить о том, что оздоровительную кампанию нужно сегодня планировать и начинать проводить в тех регионах, в которых эпидемиологическая ситуация будет наиболее благоприятная", — сказала Попова в четверг на совещании о ситуации в системе образования в условиях коронавируса.

По ее словам, на первом этапе "проводить ее нужно в пределах, в границах регионов, пока без выезда детей за пределы региона с учетом той ситуации, которая складывается".

Попова отметила, что эпидемиологическая ситуация в стране стабилизируется в течение 10 дней, отмечается ежедневное снижение впервые выявляемых и регистрируемых случаев заболевания коронавирусом в России.

"Это очень позитивный показатель, и в общем количестве инфицированных с начала наблюдения, с начала марта, удельный вес детей не превышает 7%, если брать детей от 0 до 18 лет", — сказала Попова.