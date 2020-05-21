"Тема эта крайне важная для миллионов российских семей. Предприятия, организации в ближайшие месяцы будут восстанавливать деловую активность в полном объеме, и не все родители смогут взять отпуск, провести достаточно времени с детьми. Поэтому все вопросы организации летнего отдыха должны быть отлажены до мелочей", — сказал Путин на совещании в четверг по вопросу о ситуации в системе образования в условиях распространения коронавирусной инфекции.
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Путин требует отладить систему детского отдыха в новых условиях
МОСКВА. 21 МАЯ. ИНТЕРФАКС — Президент РФ Владимир Путин поставил задачу "отладить до мелочей" вопросы организации летнего отдыха детей в сложившихся в стране условиях.