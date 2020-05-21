Госдума приняла во втором чтении законопроект "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях принятия неотложных мер, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и предотвращение последствий распространения новой коронавирусной инфекции". Он был инициирован правительством РФ.

Поправки в отраслевой закон предусматривают за правительством право устанавливать на 2020 и 2021 годы особенности отмены либо переноса бронирования места в гостинице или ином средстве размещения в отношении оснований, порядка, сроков и условий таких переноса и (или) возврата заказчикам (потребителям) денежных сумм, уплаченных ими при бронировании.

Кроме того, правительство сможет устанавливать особенности "исполнения, изменения и (или) расторжения договора о реализации туристского продукта заключенного по 31 марта 2020 года включительно, туроператором, осуществляющим деятельность в сфере внутреннего туризма, и (или) въездного туризма, и (или) выездного туризма, либо турагентом, реализующим туристский продукт, сформированный таким туроператором, включая основания, порядок, сроки и условия возврата туристам и (или) иным заказчикам туристического продукта уплаченных ими за туристский продукт денежных сумм или предоставления в иные сроки равнозначного туристского продукта, в том числе при наличии обстоятельств, указанных в части третьей статьи 14 Федерального закона от 24 ноября 1996 года № 132-ФЗ "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации".

Поправки позволяют туроператорам в случае, если турист по независящим от обеих сторон обстоятельствам не может поехать в оплаченную поездку, предоставить ему ваучер на другое путешествие с аналогичной стоимостью и условиями в будущем. Как сообщалось, после того как 12 мая Госдума приняла законопроект в первом чтении, в него были внесены поправки, запрещающие отсрочку обязательство по оплаченным турам туроператорам по выездному туризму.

Из поправок следовало, что выдавать туристам ваучеры, подтверждающие их право на путешествие, смогут только компании, реализующие туры по России россиянам и иностранцам. Представители общественных организаций в сфере туризма и многие эксперты заявили, что эти поправки приведут к краху туристического рынка и к тому, что лишь 10-20% туристов получат деньги, которые они заплатили за путешествия из-за массовых банкротств туркомпаний.