"На данном объекте в настоящее время существует повышенный риск встречи с медведем. Особенно опасен в этом отношении участок между 108 и 112 километрами КБЖД", — говорится в сообщении.

Туристов просят не устраивать здесь стоянки, пищевые отходы обязательно забирать с собой. Ходить в одиночные походы или отделяться от группы не рекомендуется. Передвигаться лучше по открытым участкам местности, где медведя можно увидеть издали.

В случае встречи со зверем необходимо обозначить свое присутствие громкими и резкими звуками, при виде медвежонка — следует медленно уходить, поскольку есть вероятность встретиться с медведицей. Отпугнуть хищника можно фальшфейером или ракетницей. Если расстояние до животного критическое, можно использовать перцовый баллончик.

"Если медведь близко, поставьте между ним и собой крупный предмет (рюкзак, велосипед) и медленно отступайте. Бегство может спровоцировать нападение", — отмечается в сообщении.

Кругобайкальская железная дорога — ответвление от современного хода Транссибирской железнодорожной магистрали, идущее вдоль берега озера Байкал от города Слюдянка до порта Байкал. В настоящее время КБЖД используется для туристических целей.