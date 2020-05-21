"Сейчас запланирована дата возобновления внутренних перелетов, это 4 июня. Международные рейсы могут стартовать 10 июня. Естественно, сначала рейсов будет меньше обычного, направления мы будем открывать постепенно", — сообщили в Turkish Airlines.

Как отметили в авиакомпании, первыми возобновятся рейсы из Стамбула в крупные города страны – Анкару, Измир, Трабзон и Анталью.

Ранее сообщалось, что на первом этапе Turkish Airlines планирует восстановить международные рейсы по 22 направлениям в 19 стран, России среди них пока нет. В июне перевозчик планирует возобновить полеты в Канаду, Афганистан, Казахстан, Японию, Китай, Южную Корею, Сингапур, Данию, Швецию, Германию, Норвегию, Австрию, Нидерланды, Бельгию, Белоруссию, Израиль, Кувейт, Грузию и Ливан, всего по 75 рейсов в неделю.