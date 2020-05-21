Среди других законодательных актов законопроект вносит поправки в закон о туристской деятельности, в соответствии с которыми правительство сможет уменьшать размер ежегодного взноса туроператора в фонд персональной ответственности, а также устанавливать особенности отмены либо переноса бронирования места в гостинице.

В законопроекте прописывается право правительства принимать решение о приостановлении на установленный им срок обязательств туроператоров по возврату туристам уплаченных ими за туристский продукт денежных сумм при условии предоставления туристам обязательства об обеспечении предоставления им в установленный срок равнозначного туристского продукта.

Кроме того, граждане смогут получить сертификат, который гарантирует аналогичное путешествие в будущем. При этом если турист не воспользуется сертификатом до окончания срока его действия, то турфирма обязана будет вернуть деньги за поездку, а также проценты за пользование ими.