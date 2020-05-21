По его словам, сейчас власти изучают уровни риска и набор профилактических мер, при соблюдении которых будет возможно путешествовать по Кольскому полуострову.

"Мы должны понимать дополнительные риски таких путешествий. С одной стороны, это действительно, как правило, те места, где нет большого скопления людей, но эти организованные группы несут риск плотного контакта, а в случае проявления коронавируса и резкого ухудшения состояния больного возможность оказания медпомощи ему и эвакуация из этих мест будет осложнена", — пояснил Чибис.

"Я очень надеюсь, что тот или иной набор решений мы сможем принять в начале следующей недели", — добавил губернатор.

Как сообщалось, мурманские туроператоры обратились к Чибису с открытым письмом, в котором просят разрешить им работать с индивидуальными клиентами и группами туристов до 15 человек, для которых единственным вариантом отпуска в условиях пандемии станет отдых на Кольском полуострове.

"В регионе для этого, помимо инфраструктуры, в наличии имеются безграничные просторы тундры, леса, огромное количество рек и озер. Также для проведения отпуска и досуга в регионе есть туристические компании, которые готовы такой отдых для населения Мурманской области предоставить", — говорится в письме.

Под обращением подписались 16 компаний и индивидуальных предпринимателей, которые занимаются организацией туров на Кольском полуострове.

В среду председатель Совета по изучению производительных сил Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития России Дмитрий Землянский высказал мнение, что туроператорам, которые работают в российской Арктике, а также занимаются экологическим туризмом, в условиях пандемии представилась возможность удовлетворить спрос на немноголюдный туризм.

Землянский подчеркнул, что это также распространяется на туроператоров, которые работают в Мурманской области.