"Польша постепенно восстанавливает туризм в преддверии открытия границ между странами. С 25 мая возобновят работу отели, рестораны, кафе и салоны красоты. Польская туристическая организация совместно с министерством инфраструктуры и развития объявили новые условия, при соблюдении которых они могут открыться", — пишет издание.

Как отмечает портал, индустрия гостеприимства должна неукоснительно соблюдать правило социального дистанцирования (2 метра друг от друга). Кроме того, отели обязаны ограничить число людей, которые единовременно находятся в объекте размещения: это касается как постояльцев, так и персонала. На входе в гостиницу необходимо измерять температуру. Тем, у кого наблюдаются симптомы коронавируса, вход будет запрещен.

Персонал отелей в обязательном порядке должен носить маски и перчатки. Регулярно должна проводиться дезинфекция в общественных местах – лобби, стойки регистрации, терминалы оплаты, ручки дверей, ключи от номеров, лифты, туалеты. При этом рестораны в гостиницах останутся закрытыми, а еду постояльцам будут разносить в номера.

"Спортивные залы отелей, бассейны также будут закрыты", — пишет Breaking Travel News.

Как сообщает портал, 4 мая в Польше возобновили работу торговые центры, музеи и галереи, однако границы страны остаются закрытыми, по меньшей мере, до 12 июня.