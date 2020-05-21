"В апреле в Японию приехало всего 2900 человек по сравнению с 2,9 миллионами в том же месяце прошлого года. Турпоток упал на 99,9%", — сообщает JNTO.



Из-за пандемии COVID-19 Япония ввела запрет на въезд туристов из 100 стран, включая Китай, США и все страны Европы, в результате чего серьезно пострадала туриндустрия страны. Экономика Японии в последние годы все больше зависит от туристов, в первую очередь, из азиатских стран.



В 2019 году Японию посетило 31,8 млн иностранных путешественников, что на 2,2% больше, чем годом ранее. В 2020 году в стране рассчитывали принять 40 млн гостей благодаря Олимпийским играм. Однако из-за Covid-19 Олимпиада была перенесена на 2021 год.