"В апреле в Японию приехало всего 2900 человек по сравнению с 2,9 миллионами в том же месяце прошлого года. Турпоток упал на 99,9%", — сообщает JNTO.
Из-за пандемии COVID-19 Япония ввела запрет на въезд туристов из 100 стран, включая Китай, США и все страны Европы, в результате чего серьезно пострадала туриндустрия страны. Экономика Японии в последние годы все больше зависит от туристов, в первую очередь, из азиатских стран.
В 2019 году Японию посетило 31,8 млн иностранных путешественников, что на 2,2% больше, чем годом ранее. В 2020 году в стране рассчитывали принять 40 млн гостей благодаря Олимпийским играм. Однако из-за Covid-19 Олимпиада была перенесена на 2021 год.
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Турпоток в Японию в апреле обвалился на 99,9%
МОСКВА. 21 МАЯ. ИНТЕРФАКС-ТУРИЗМ – Турпоток в Японию в апреле обвалился на 99,9%, страну посетило всего 2,9 тыс. человек, сообщает портал News.com.au со ссылкой на Национальную туристическую организацию Японии (JNTO).
"В апреле в Японию приехало всего 2900 человек по сравнению с 2,9 миллионами в том же месяце прошлого года. Турпоток упал на 99,9%", — сообщает JNTO.