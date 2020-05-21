"Несмотря на то что с 23 мая мы приступаем к реализации второго этапа ослабления ограничительных мероприятий, мы пока не готовы как курорт массово принимать гостей. Мы должны плавно и все вместе выходить из ограничительных мероприятий. В связи с этим карантин в крае будет продлен до 6 июня 2020 года", — заявил губернатор на заседании регионального штаба в четверг.

Кондратьев подчеркнул, что в условиях карантина продолжат действовать обсерваторы, куда направляются на 14 дней прибывающие на Кубань граждане из других регионов.

При этом он сообщил, что с 23 мая могут возобновить работу предприятия строительного комплекса и смежные с ними, автосалоны, магазины строительных материалов, организации, предоставляющие бытовые услуги — парикмахерские, салоны красоты, с учетом требований социального дистанцирования, магазины непродовольственных товаров до 400 кв. метров.

С 12 мая, напомнил глава региона, возобновили работу все предприятия сельскохозяйственного комплекса, промышленности, предприятия связи.

Кондратьев также сообщил, что с 23 мая снимаются сняты все ограничения на передвижение внутри муниципалитетов. При этом режим самоизоляции сохранится для лиц старше 65 лет, а также страдающих серьезными хроническими заболеваниями.

"Запрет сохраняется на передвижения по краю. На границах муниципальных образований продолжат работу карантинные посты. Общественный транспорт вернется к обычному режиму работы, главам муниципалитетов рекомендую самостоятельно корректировать карантинные мероприятия", — подчеркнул губернатор.

Согласно предписаниям Роспотребнадзора, на втором этапе снятия карантина на Кубани сохранятся требования социального дистанцирования и использования средств индивидуальной защиты, продолжится активная дезинфекция предприятий и организаций, общественного транспорта.

Будут разрешены занятия физкультурой и спортом на открытом воздухе.

При этом губернатор обратил внимание на опасность новых вспышек инфекции из-за возможного увеличения притока туристов.

По данным оперативного штаба, за последние сутки в Краснодарском крае подтвержден 91 новый случай коронавируса. Таким образом, с момента начала пандемии в крае инфекция подтвердилась у 2974 человек, полностью выздоровели более половины — 1644 человека. Скончались 26 человек.