На очередном заседании рабочей группы по "Туризму, гостиничному и ресторанному бизнесу" комиссии Госдумы по вопросам поддержки малого и среднего предпринимательства он заявил, что предлагаемые Роспотребнадзором меры – обязательный контроль температуры сотрудников и пассажиров, обеспечение их масками, перчатками, антисептиками, соблюдение социальной дистанции, дезинфекция оборудования — недостаточны.

По мнению Кривоносова, необходимо ввести обязательное тестирование на коронавирус для авиапассажиров, вылетающих на российские курорты. Его поддержали в Краснодарском крае, отметив, что тестирование должно производиться на основных пассажирских магистралях — аэропортах, железнодорожных вокзалах.