"Роспотребнадзор (РФ — ИФ) уже выпустил рекомендации по открытию санаториев. Разумеется, в горизонте конца мая мы об этом даже не говорим. Я полагаю, что и в июне мы маловероятно об этом говорим. Тем не менее я очень надеюсь, что летом санатории у нас откроются", — сказал Хабиров в ходе правительственного совещания в четверг.

Он напомнил, что в настоящее время ряд санаториев региона перепрофилированы под обсерваторы по COVID-19 для вахтовиков, в таком качестве эти лечебные учреждения пока продолжат функционирование.

По словам Хабирова, сейчас необходимо провести совещания правительства с руководством санаториев для мониторинга ситуации и обсуждения мер, предложенных Роспотребнадзором.

Санаторно-курортный комплекс Башкирии включает более 150 учреждений, в том числе известные в России и за ее пределами многопрофильные лечебно-оздоровительные комплексы "Янган-тау", "Красноусольск", "Якты-куль", "Зеленая Роща".

По данным регионального Госкомтуризма, объём платных услуг в сфере туризма в 2019 году составил 13,52 млрд рублей, в том числе 4,94 млрд рублей пришлось на санаторно-оздоровительные услуги (рост на 4,9% к уровню 2018 года). Турпоток превысил уровень 2018 года, составив около 2,7 млн человек.

По поручению премьера правительства РФ Михаила Мишустина до 1 июня приостановлено бронирование мест и размещение граждан в домах отдыха, санаториях и иных курортных организациях, включая детские лагеря.