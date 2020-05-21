"Я в Нью-Йорке. Я прилетела из Москвы регулярным рейсом, а не вывозным авиакомпании "Аэрофлот" с туристической визой В1-В2. То, что со мной произошло – это чудо, ведь у "Аэрофлота" не должно быть регулярных рейсов до 1 августа", — делится впечатлениями Семенова в Instagram.

По словам туристки, она хотела поехать к друзьям в Майями, но границы закрыты, а в России и США очень много заболевших коронавирусом. Тем не менее, она заметила на сайте "Аэрофлота" регулярный рейс до Нью-Йорка и решила попытать счастья. На руках у нее была туристическая виза в США, стоимость авиабилета составила 34 тыс. рублей.

"Сначала я не поверила, позвонила в авиакомпанию в РФ, где мне подтвердили информацию. Потом позвонила в представительство компании в США, где ее опровергли, заявив, что на рейс могут сесть те, у кого есть кровные родственники, грин-карта или гражданство. Но билет был куплен, поэтому я решила рискнуть", — рассказала Семенова.

Туристка оформила пропуск, чтобы добраться до аэропорта и отправилась на рейс. "Я очень волновалась, потому что среди пассажиров были в основном люди с грин-картой и граждане США. Без проблем прошла регистрацию и таможню в РФ", — сказала она.

Как отметила Семенова, рейс был полностью загружен, а стоимость билетов ближе к дате вылета перевалила за 200 тыс. рублей.

"В самолете вам выдают анкету, которую вы должны заполнить. Необходимо указать, посещали ли вы Евросоюз, Китай, Южную Корею, болели ли вы коронавирусом за последние 14 дней. В конце бланка содержатся данные о температуре и результаты медосмотра, который надо проводить по прилету", — сообщила она.

При этом девушка подчеркнула, что прошла таможню в США за 30 секунд: никакого медосмотра не было, также туристке не нужно соблюдать 14-дневный карантин. "Я безумно переживала, мне кажется, я была единственным человеком с туристической визой на таможне. Самое главное — не врать, потому что все таможенные службы и люди, которые там работают, они хорошие психологи. Я сказала, как есть: что я прилетела повидать своих друзей, я по ним соскучилась, а дальше я планирую поехать в Майами", — заключила она.

Как сообщалось, "Аэрофлот" выполняет рейсы для вывоза российских граждан, застрявших в США. Из Москвы на рейсы в США можно приобрести билеты на сайте перевозчика. Следующий рейс из Москвы в Нью-Йорк запланирован на 23 мая, других рейсов в США в расписании авиакомпании на ближайшие недели нет. Самый дешевый билет на него по тарифу "Лайт" без багажа обойдется в 98,6 тыс. рублей.