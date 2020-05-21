"Будем заключать соглашение с компанией-поставщиком, берем 25 тысяч тестов. До понедельника договорились сесть и просчитать модель организации курортного сезона с учетом возможности быстро и на месте выявлять заболевших", — сказал Аксенов на заседании регионального оперативного штаба по COVID-19 в четверг.

Производителя тестов он не назвал "по понятным причинам", имея в виду действующие в отношении Крыма санкции. Их эффективность подтверждена, результат можно узнать в течение 15 минут после взятия крови из пальца, добавил Аксенов.

"Производители говорят, что количество тестов в случае необходимости они ограничивать для Крыма не будут. На определенном этапе это нам какие-то гарантии даст", — отметил глава региона.

В начале мая Аксенов заявил, что курортный сезон на полуострове в этом году "вряд ли состоится", "межсубъектовой миграции туристов не будет. Власти региона готовят региональную программу поддержки туротрасли, предполагающую отдых в санаториях 500 тыс. местных жителей за счет бюджета.

Бронирование мест в крымских отелях и санаториях запрещено до 1 июня, туристы начали массово покидать полуостров в начале апреля. Власти предварительно оценили снижение турпотока за два месяца ограничений в 1 млн человек (в 2019 году Крым принял 7,43 млн человек).

В Крыму с 17 марта из-за угрозы коронавируса действует режим повышенной готовности. Обязательная самоизоляция для жителей была введена 3 апреля и закончилась 17 мая. Диагноз COVID-19 подтвержден в регионе у 314 человек, девять пациентов умерли.