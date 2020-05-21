Как отмечает издание, рекомендации пока не оформлены юридически, но в течение недели могут принять форму решения главного санитарного врача, и в этом случае станут обязательными к исполнению.

Роспотребнадзор в начале недели опубликовал методические рекомендации, согласно которым при продаже билетов авиакомпаниям следует руководствоваться принципом социального дистанцирования при заполнении салона самолета. Количество пассажиров, перевозимых на воздушном судне, не должно превышать 50% от общего числа посадочных мест.

Участники рынка сразу предположили, что эта мера может привести к существенному удорожанию авиабилетов после снятия карантина (сейчас самолеты и так летают с загрузкой около 30%). Кроме того, в ней нет необходимости, поскольку современные самолеты оборудованы мощнейшими системами фильтрации воздуха, которые почти исключают угрозу заражения во время полета.

"В АЭВТ считают, что принятых на сегодня мер по предотвращению распространения COVID-19 в полете достаточно. Если обязать авиакомпании заполнять салон не более чем на 50% после снятия карантина, резко вырастут цены на авиабилеты, и сократится число рейсов – в первую очередь, на местных и региональных авиалиниях", — пишет "Коммерсантъ".

Как заявил в среду глава Минтранса Евгений Дитрих, при выполнении этого требования, авиабилеты будут стоить 70 тыс. рублей и дороже, поскольку авиаторам для рентабельности необходима загрузка в 72-75%.

"Авиакомпании могут пойти на заполнение самолетов на 50% только в том случае, если правительство субсидирует недополученные доходы от пустых кресел. Некоторые перевозчики считают, что социальную дистанцию можно закрепить на рейсах в Москву как город с наибольшим числом заболевших, но никак не на межрегиональных маршрутах", — отмечает газета.