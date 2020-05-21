"Первая смена отменена. Сегодня мы рассматриваем вопрос о запуске летней загородней оздоровительной кампании приблизительно с 20 июня. Все будет зависеть от эпидобстановки", — сообщила президент региональной ассоциации организаторов отдыха и оздоровления населения "Мы вместе", генеральный директор центра "Ребячья республика" Лариса Шилова в четверг на брифинге.

По ее словам, изменится продолжительность смен в загородных лагерях. "Смены будут не 21 день, а 14 дней", — сказала Шилова.

Она также добавила, что все дети, которые будут отдыхать в лагерях, перед поездкой должны сдать анализы на коронавирус. Кроме того, у них должны быть справки на благополучное эпидокружение.

По данным на 21 мая, в Тюменской области зарегистрировано 1278 случаев коронавирусной инфекции.