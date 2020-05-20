Эти дискуссии велись в контексте соответствующих рекомендаций Европейской комиссии (ЕК) от 13 мая.

"Сегодняшняя видеоконференция, вторая менее чем за месяц, посвященная туризму, подтвердила, что мы все едины и полны решимости сделать все возможное для быстрого и полного восстановления европейского туризма", — заявил на пресс-конференции по итогам совещания министр туризма председательствующей в Совете ЕС Хорватии Гари Капелли.

Он подчеркнул, что речь идет о таком восстановлении работы отрасли, при которой будут "гарантироваться здоровье и безопасность как гостей, так и местных сообществ".

В материалах совещания отмечается, что министры в целом приветствовали рекомендации Еврокомиссии в качестве необходимого первого шага для восстановления сектора туризма.

В частности, они высказались в поддержку выдвинутых ЕК предложений о тесной координации этой работы на уровне ЕС; постепенном, поэтапном подходе; действиях, основанных на достоверных эпидемиологических данных; недискриминационных решениях.

Несколько государств-членов, сообщается в коммюнике Совета ЕС, высказали мнение, что сектору туризма необходима быстрая и целенаправленная финансовая поддержка на уровне Евросоюза для преодоления последствий кризиса, включая помощь в рамках будущего плана ЕС по антикризисному восстановлению, который будет представлен Еврокомиссией 27 мая 2020 года.

Что касается прав пассажиров, чьи рейсы были отменены из-за пандемии, ряд министров призвали Еврокомиссию предоставить государствам-членам дополнительную гибкость для решения проблем ликвидности авиакомпаний.