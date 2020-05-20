"В случае если рейс был отменен, при переоформлении пассажиру предоставляется однократная 15% скидка от действующего тарифа на новый перелет (кроме "премиальных" билетов), а для пассажиров с билетом по тарифу "Максимум" при переоформлении будет предоставлена однократная 25% скидка от действующего тарифа на новый перелет", — говорится в сообщении компании. Как уточняется, скидки не суммируются.

При этом если стоимость вновь оформленного билета ниже суммы компенсации, на разницу оформляется сертификат, которым можно воспользоваться при оплате услуг компании в течении трех лет.

Кроме того, "Аэрофлот" разрешил дважды изменить дату и направление без штрафных санкций.

"При первом переоформлении билета на рейсы до 31 декабря 2020 года с сохранением маршрута и класса обслуживания не потребуется доплачивать даже разницу в тарифах, если она возникнет. А срок действия билета будет увеличен до 30 апреля 2021 года, что расширит возможности для дальнейшего переоформления билета, если потребуется", — сообщает компания.

"Если необходимо переоформить авиабилет на другие даты, маршрут и/или класс обслуживания, то стоимость первоначального авиабилета будет принята как оплата нового авиабилета, и потребуется доплатить лишь разницу в стоимости, если она возникнет", — сказано в сообщении.

Для переоформления билета нужно до 31 декабря 2020 года обратиться по телефону в контакт-центр "Аэрофлота" или агентство, где приобретался билет.

В апреле "Аэрофлот" сообщал, что при отмене рейса, билет на который куплен до 1 мая, будет предлагать вместо денег сертификаты на перелеты в будущем. При оплате билета таким сертификатом пассажир также получает 15-25% скидку в зависимости от действующего тарифа. Использовать сертификаты можно в течение трех лет с даты вылета по первоначальному билету. При этом, как уточнялось, оформить сертификат можно только в офисах продаж, филиалах и представительствах "Аэрофлота" после окончания режима самоизоляции.