В связи с этим, компания зафиксирует разовые списания в размере порядка 500 млн евро во втором квартале 2020 года.

"Вывод самолетов A380 из эксплуатации, изначально запланированный на конец 2022 года, соответствует стратегии повышения конкурентоспособности парка самолетов при его продолжающейся трансформации за счет более современных, высокопроизводительных самолетов с существенно более низким экологическим следом", — говорится в пресс-релизе Air France-KLM.

Новые самолеты, в том числе Airbus A-350 и Boeing-787 заменят A380 в парке Air France-KLM.